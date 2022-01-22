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Kanıyla kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı! İstinaf başvurusu reddedildi

#Nurtaç Canan#Ragıp Canan#İstinaf
Kanıyla kendisini kocasının vurduğunu yazmıştı İstinaf başvurusu reddedildi

Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme heyeti, eş Ragıp Canan'a 9 yıl hapis cezası vermişti. Nurtaç Canan kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti.

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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık'da görülen duruşmada Savcı sanık Ragıp Canan'ın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti. Mahkeme Ragıp Canan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraat kararı verirken. "Eşe karşı kasten silahla yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme kararına Cumhuriyet savcısı, sanık müdafisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili'de itiraz etti. Cezayı az bulan Nurtaç Canan İstinaf Mahkemesi'nde başvurdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti. İstinaf başvurusu reddedilen Nurtaç Canan'ın kararı Yargıtay'a taşıyacağı öğrenildi.

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