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Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:42,Son Güncelleme:

Kanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Kanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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Eş anlamlı kelimeler cümle içerisindeki kullanımı oldukça önemli kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler Türk Dil Kurumunda anlamdaş kelimeler olarak açıklamıştır. Kanıt kelimesinin de eş anlamlısını birçok kaynakta bulmak mümkündür. Peki, kanıt kelimesinin eş anlamlı olan kelimesi nedir? Sizlere kanıt kelimesi ile aynı anlamı taşıyan kelimeleri aşağıda derledik.

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ayrı olan ama anlamları aynı olan kelimelere denir. Kanıt kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlısı ise delildir.

 Kanıt Eş Anlamlısı

 Kanıt kelimesi günlük hayatta oldukça sık kullanılan kelimelerden birisidir. Günümüzde sıklıkla kullandığımız, özellikle olan bir olayın gerçekleştiğini dile getirmek amacıyla kullandığımız bir kelimedir. Kanıt kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde değerlendirilmiştir. Kanıt kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir:

 - Bir şeyin doğruluğu ve gerçekliği konusunda kanaat verici belge, iz, delil, argüman.

 - Anlaşmazlık konusu olan durumda yargıcın kanılarını oluşturan şey.

 - Sonurguya ulaşan bir uslamlamanın dayandığı gerçek, delil.

 Kanıt kelimesinin anlamı dışında onunla aynı anlama gelen eş anlamlı kelimeler bulunmaktadır. Kanıt kelimesinin eş anlamlıları delil, iz, istidlal kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde yer değiştirdiklerinde, yanı birbirlerinin yerlerine kullanıldıklarında anlam bütünlüğünde herhangi bir değişme yaşanmaz.

 

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