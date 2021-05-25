Kanınız donacak! Tuğçe Sayın annesi Sevilay Palabıyık’ı katletti

İSTANBUL Küçükçekmece’ye bağlı Halkalı Mahallesi’nde yaşayan Sevilay Palabıyık (59) çok sevilen biriydi. Birkaç gündür göremeyen komşuları, dün sabah evine gitti. Kapıyı açan acil tıp teknikeri Tuğçe Sayın (35) annesinin evde olmadığını, tatile gittiğini söyledi. Komşular, Tuğçe Sayın’ın garip tavırlarından şüphelenerek polisi aradı.

EV KAN GÖLÜ GİBİYDİ

Polisler eve geldiklerinde kapıyı yeniden Tuğçe Sayın açtı. Polislere de aynı şeyleri söyledi. Polisler kapıdan içeri baktıklarında içerisi kan gölü gibiydi. Tuğçe Sayın etkisiz hale getirildikten sonra evde inceleme yapıldı. Tüm odalar kan içerisindeydi. Sevilay Palabıyık salonda bıçak ve satır darbeleriyle öldürülmüş, başı gövdesinden ayrılmıştı. Polisler kadının kesik başını mutfaktaki bir tencerenin içinde buldu. Gözaltına alınan Tuğçe Sayın’ın sorgusunda cinayetten bahsetmediği, tutarsız ifadeler verdiği belirtildi.

NEDENİ PARAYMIŞ

Annesini öldüren Tuğçe Sayın’ın 4 yıldır şizofreni tanısıyla tedavi gördüğü, son dönemde ise ilaç kullanmadığı ortaya çıktı. Tuğçe Sayın’ın hastalığı nedeniyle de herhangi bir işte çalışmadığı belirtildi. Polisin tespitine göre, Tuğçe Sayın’ın annesini öldürme nedeni annesinin istediği parayı kendisine vermemesiydi.

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