MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKanınız donacak! Tuğçe Sayın annesi Sevilay Palabıyık’ı katletti
GeriGündem Kanınız donacak! Tuğçe Sayın annesi Sevilay Palabıyık’ı katletti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 25.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kanınız donacak! Tuğçe Sayın annesi Sevilay Palabıyık’ı katletti

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kanınız donacak! Tuğçe Sayın annesi Sevilay Palabıyık’ı katletti

Tuğçe Sayın, 59 yaşındaki annesi Sevilay Palabıyık’ı yaşadıkları tartışma sonrasında satır ve bıçakla öldürdü. Annesinin başını gövdesinden ayırarak tencereye koyan Tuğçe Sayın, komşuların ihbarıyla yakalandı.

İSTANBUL Küçükçekmece’ye bağlı Halkalı Mahallesi’nde yaşayan Sevilay Palabıyık (59) çok sevilen biriydi. Birkaç gündür göremeyen komşuları, dün sabah evine gitti. Kapıyı açan acil tıp teknikeri Tuğçe Sayın (35) annesinin evde olmadığını, tatile gittiğini söyledi. Komşular, Tuğçe Sayın’ın garip tavırlarından şüphelenerek polisi aradı.

Kanınız donacak Tuğçe Sayın annesi Sevilay Palabıyık’ı katletti

EV KAN GÖLÜ GİBİYDİ

Polisler eve geldiklerinde kapıyı yeniden Tuğçe Sayın açtı. Polislere de aynı şeyleri söyledi. Polisler kapıdan içeri baktıklarında içerisi kan gölü gibiydi. Tuğçe Sayın etkisiz hale getirildikten sonra evde inceleme yapıldı. Tüm odalar kan içerisindeydi. Sevilay Palabıyık salonda bıçak ve satır darbeleriyle öldürülmüş, başı gövdesinden ayrılmıştı. Polisler kadının kesik başını mutfaktaki bir tencerenin içinde buldu. Gözaltına alınan Tuğçe Sayın’ın sorgusunda cinayetten bahsetmediği, tutarsız ifadeler verdiği belirtildi.

Kanınız donacak Tuğçe Sayın annesi Sevilay Palabıyık’ı katletti

NEDENİ PARAYMIŞ

Annesini öldüren Tuğçe Sayın’ın 4 yıldır şizofreni tanısıyla tedavi gördüğü, son dönemde ise ilaç kullanmadığı ortaya çıktı. Tuğçe Sayın’ın hastalığı nedeniyle de herhangi bir işte çalışmadığı belirtildi. Polisin tespitine göre, Tuğçe Sayın’ın annesini öldürme nedeni annesinin istediği parayı kendisine vermemesiydi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi