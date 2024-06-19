‘Kan’ın melekleri

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18’İNE GİRDİĞİ GÜN KAN VERDİ









Kan bağışında bulunmak için 18 yaşına girmeniz gerek. En genç kan bağışçısı ise 18 yaşına bastığı gün, yani doğum gününde kan bağışında bulunan Beyza Sipahi. Bu yıl üniversite sınavına giren Beyza tıp okumak istiyor: “Üniversite sınavına hazırlanırken gittiğim dersane Kızılay’daydı. Her dersaneye gittiğimde Türk Kızılay’ın kan bağış noktasını görüyordum. Bazen de kan bağışı için anonslar duyuyordum. Gidip kan bağışında bulunmak istedim ama 18 yaşından küçük olduğum için kabul etmediler, çok üzülmüştüm. O an ‘18 yaşına girdiğim gün gidip kan bağışında bulunacağım’ diye kendime söz verdim. 18 yaşına bastığım gün, doğum günümde koşa koşa gidip kan bağışında bulundum. Beni çok hoş karşıladılar. İnsanlara faydalı olmak, ihtiyacı olan birinin yardımına koşmak çok mutlu eden bir duygu. 15 dakika zaman ayırarak verdiğiniz bir ünite kan bir hayat kurtarabilir. Eğer sağlıklı durumdaysa herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Kadınlar için 4 ayda bir öneriliyor, ben de 4 ayda bir kan vererek düzenli kan bağışçısı olacağım. En genç kan bağışçısı olduğum için de çok mutluyum.”

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26 YILDA 31 BAĞIŞLA REKORTMEN

26 yılda 31 kez kan bağışında bulunarak en fazla kan veren kadın unvanının sahibi olan 62 yaşındaki Sultan Taşkın hikâyesini şöyle anlattı:





“36 yaşındayken eşimin bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmiştik. Tedavi için sıra beklerken hastanede acil kan anonsu duydum. Hemen eşime dönerek ‘Sen bekle, bir hastanın kana ihtiyacı var’ diyerek gidip kan verdim. Tanımadığım birisine kan verince kendimi çok mutlu hissettim. Sonrasında düzenli olarak kan bağışında bulunmaya başladım. Kan bağışlayarak bir hayat kurtarıyorsunuz, oturduğunuz yerde sevap işliyorsunuz. Herkesin bir gün kana ihtiyacı olabilir. Sağlıklı olan herkes kan versin. Kan vererek, birisinin iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını sağlıyorsunuz. Bundan daha güzel bir duygu olabilir mi? Bugüne kadar 31 kez kan bağışında bulundum, bu nedenle Türk Kızılay’ı bronz ve gümüş madalya verdi. Şimdi hedefim 35 kez kan vererek altın madalyayı almak.”

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3.5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CAN OLDU









Türkök Projesi kapsamındaki kök hücre bağışçılarından biri de 34 yaşındaki Burçak Şen Çiğdem oldu. Çiğdem, bağışladığı kök hücre ile 3.5 yaşındaki bir çocuğun sağlığına kavuşmasını sağlamış. Çiğdem nasıl bağışçı olduğunu ve bir çocuğu hayata döndürmenin mutluluğunu anlattı: “Giresun’da çalışırken kök hücre bağış kampanyası başlamıştı. 2015 yılında gidip kök hücre için örnek bıraktım. Şubat 2019 tarihinde aradılar, verdiğim kök hücre örneğinin tedaviye ihtiyaç duyan 3.5 yaşındaki bir erkek çocuğuyla uyumlu olduğunu söylediler. Çok mutlu oldum. Sevinçten ağlamaya başladım. Bu arada yeni doğum yapmıştım, 3 aylık kız bebeğim vardı. ‘Yeni doğum yapmışsınız, isterseniz vermeyebilirsiniz’ dediler. Ama ben kabul etmedim ve koşa koşa gitim. Bağışladığım kök hücre ile 3.5 yaşındaki çocuk sağlığına kavuştu. Bu bağışla aslında sadece çocuğu değil tüm aileyi kurtarıyorsunuz. Tarifsiz güzel duygu. Bir kız dünyaya getirdim, bir çocuğa can verdim. Artık iki çocuğum var diye seviniyorum. Herkese sesleniyorum ne kadar çok örnek bırakabilirsek o kadar iyi olur.”

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EN ÇOK LİSE MEZUNLARI BAĞIŞLIYOR

Türkiye, düzenli kan bağışı oranında dünya ortalamasının altında. Türk Kızılay düzenli kan bağışçısı oranını artırmak için “Birbirimize candan bağlıyız” sloganıyla kampanyalar yürütüyor. Bu yıl 10 Haziran itibarıyla 1 milyon 266 bin 587 ünite kan bağışı alındı. Kan bağışlayanların yüzde 50’den fazlası 26-45 yaş aralığında. 20 yaşındakiler en çok kan bağışlayan grup oldu. En çok kan bağışı lise mezunlarından gelirken, onu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul, önlisans ve yüksek lisans takip ediyor.

KÖK HÜCREDE KADIN ORANI YÜZDE 38

Türkök Projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon 140 bin 197 kişi kök hücre bağışçı havuzuna eklendi. Kök hücre bağışçılarının yüzde 38’i kadın, yüzde 62’si erkek. Proje başlangıcından bu yana 23 bin 339 eşleşme oldu. Kök hücre bağışçı havuzundan yapılan 5 bin 922 nakille hastalar sağlığına kavuştu.