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Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... 'Bu işteki en başarılı ırk'

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#Kangal#Sivas#Kangal Köpeği
Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 10:52

Sivas'ta çocukluğundan itibaren köyünde Kangal köpekleriyle büyüyen, çobanlık yaptığı dönemde de bu tutkusunu sürdüren Cahit Akgül (49), safkan Kangal köpeği üretim çiftliği kurdu. Son 17 yıldır Kangal köpeği üreticiliği yapan Akgül, çiftliğinde 50 yıldır aynı geni taşıyan saflığı bozulmamış köpekleri yetiştiriyor.

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Yıldızeli ilçesi Yiğitler köyünde dünyaya gelen Cahit Akgül, Kangal köpekleriyle büyüdü. Köyde çobanlık yaptığı dönemlerde de sürüde bu köpekleri kullanan Akgül, Kangal köpeği sevdasını zaman içerisinde üretim çiftliğine dönüştürdü. Kent merkezine bağlı Çukurbelen köyü civarında oluşturduğu çiftlikte Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Akgül, ırkın saflığının bozulmaması için gayret gösteriyor.

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

'IRKI KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Güreş Federasyonu Başkanı eski milli güreşçi Taha Akgül'ün de amcası olan Cahit Akgül, "Çocukluktan bu zamana kadar köyde ve sürüde hep Kangal köpeklerimiz vardı. Sonra yetiştirmeye ve üretmeye başladık.

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Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

Şimdi çiftliğimizde 50 yıl geriden, aynı soydan gelen safkan köpeklerimiz var. Bize dost ve arkadaş olan, sürümüzü ve kendi canımızı koruyan bu iyi ırklara sahip çıkmaya çalışıyoruz.

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

Irkın genetiği bozulmadan devam etmesi için çaba gösteriyoruz. Buradaki köpekler Sivas'ın saf Kangal köpeği. Bazılarının 50 senelik soyları var. 50 yıldan bu zamana kadar getirilen soylar var.

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

17 yıldır biz çiftliğimizde çoğu köpeğimizin ırkını bozulmadan devam ettiriyoruz. Bizden önce de geçmişleri var. Bu ırklara en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışıyoruz. Soyu takip ederek, başka kan katmadan, aynı soy içerisinde üreterek bugüne kadar getirdik. Kangal köpeklerimizi ırk standartlarına uygun şekilde yetiştiriyoruz" dedi.

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

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'ASİL VE ZEKİ BİR IRK'

Kangal köpeğinin doğasının sonradan eğitilmeye uygun olmadığını, genetik kodlarında koruma içgüdüsü bulunduğunu belirten Akgül, "Bu köpeklerin işi sürü koruma olduğu için dünyadaki köpek ırklarının içerisinde de en başarılı hayvanlardır. Sahada en iyi çalışan, en doğru ırklar Sivas Kangal köpekleridir. Harici olarak bunlar çok karakterli, asil ve zeki bir ırktır" diye konuştu.

Akgül, Kangal köpeklerine Türkiye'nin her yerinden yoğun bir talep olduğunu da dile getirdi. 

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

Kangal köpeği sevdası onu girişimci yaptı: Üretim çiftliği kurdu... Bu işteki en başarılı ırk

 

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#Kangal#Sivas#Kangal Köpeği

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