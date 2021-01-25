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Gündem
Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Kanepenin altında uyuşturucu bulundu

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Kanepenin altında uyuşturucu bulundu
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada kanepenin altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kanepenin altında uyuşturucu bulundu
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı  üzerine harekete geçti. Evde arama yapan polis, oturma odasındaki kanepenin altına gizlenmiş 215 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1.200 lira ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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