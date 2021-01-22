Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)
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Kanepe taşınan otomobille tehlikeli yolculuk
TOKAT'ın Zile ilçesinde, otomobilin üzerinde kanepe taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zile'nin Yunus Emre Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yakınlarında, otomobil üzerinde kanepe taşıyan sürücüyü görenler, şaşırdı. Otomobil sürücüsünün tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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