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KANDIRA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 15.05.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Kandıra'da mahalle karantinaya alındı

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Kandıra'da mahalle karantinaya alındı
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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinin Ballar Mahallesi, 6 koronavirüs vakası ve 40'dan fazla temaslı kişinin tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kandıra İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Ballar Mahallesi'nde 6 Covid-19 vakası ve 40'dan fazla temaslı kişi tespit edilince mahallenin karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina kararı, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. 14 gün karantinaya alınacak mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri tarafından önlem alındı.

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