Kandıra’da 5 bin adet Samuray Arısı doğaya salındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Fındık Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle üretilen bu parazitoid arılar, kahverengi kokarcanın yumurtalarına yerleştirdikleri kendi yumurtaları sayesinde zararlı popülasyonunu doğal yollarla azaltıyor. Larvalar, kokarca böceği yumurtalarının içinde gelişerek yetişkin arılar hâline gelirken, bu süreçte zararlı yumurtaların yok edilmesi sağlanıyor.

Kandıra’da gerçekleştirilen salınım, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Aynı gün içinde Kocaeli genelinde toplam 15 bin adet Samuray Arısı doğayla buluşturuldu.

Uzmanlar, bu biyolojik mücadele yöntemi sayesinde kimyasal ilaç kullanımının azalacağını ve daha sağlıklı, sürdürülebilir bir tarım yapılabileceğini belirtiyor. Kahverengi kokarcanın özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar verdiğine dikkat çekilirken, üreticilerin de yetkililerce önerilen mücadele yöntemlerine uymalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

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Samuray arılarının salınımıyla birlikte, bölgedeki tarımsal verimliliğin artırılması ve çevre dostu mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.