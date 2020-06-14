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Kandilli'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 10 gün sürecek
Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklama yaptı. Özener artçı sarsıntıların bir hafta 10 gün süreceğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'in açıklaması şu şekilde;
Artçı sayısı 57'ye çıktı. Bir hafta 10 gün artçılar sürecektir.
Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Deprem potansiyeli yüksek bölgeler.
Oradaki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz.
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