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Haber Giriş: 14.06.2020 - 21:43,Son Güncelleme:

Kandilli'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 10 gün sürecek

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Kandilli'den Bingöl depremi sonrası uyarı: 10 gün sürecek
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Bingöl'de meydana gelen 5.7'lik deprem sonrası Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener açıklama yaptı. Özener artçı sarsıntıların bir hafta 10 gün süreceğini açıkladı.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener'in açıklaması şu şekilde;

Artçı sayısı 57'ye çıktı. Bir hafta 10 gün artçılar sürecektir.

Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Deprem potansiyeli yüksek bölgeler.

Oradaki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz.

Kandilliden Bingöl depremi sonrası uyarı: 10 gün sürecek

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