Kandilli'den 6,2'lik deprem için yeni bilgilendirme notu! Artçı sarsıntı uyarısı... 15-20 kilometrelik alan içinde yoğunlaştı

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Kandilli Rasathanesi'nden 23 Nisan 2025 tarihinde merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Kandilli'den yapılan bilgilendirme şöyle:

23 Nisan 2025 tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında büyüklüğü Mw:6.1 olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Ana şoku izleyen iki ana artçı deprem (Mw:5.2; Mw:5.2) ve hala devam eden sismik aktivite Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından dikkatle 7/24 izlenmektedir. Bugün itibari ile (26 Nisan 2025) artçı aktivite sayısı 445’e ulaşmıştır.

DEPREMLERİN YOĞUNLAŞTIĞI NOKTA

KRDAE BDTİM tarafından hazırlanan basın bülteni depremi takip eden ilk 30 dakika içinde web sayfasında yayınlanmıştır ve her gün güncellenmektedir.

Deprem artçı aktivitesi genellikle Orta Marmara ile Kumburgaz segmenti arasında 15-20 km’lik bir alan içinde yoğunlaşmıştır.

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Deprem, Marmara Bölgesi ve civarındaki illerde hissedilmiştir. Deprem merkez üssündeki aletsel şiddet MMI VIII ve yerleşim yerlerinde aletsel şiddet değeri V’e kadar ulaşmıştır.

Deprem ivme kayıtları incelendiğinde; yapıların maruz kaldığı spektral ivmenin, tasarımda esas alınan spektrumun oldukça altında kaldığı görülmüştür.

İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD’a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerle ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibari ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır.

Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edecektir. Vatandaşlarımızın yetkili kurumların açıklamalarını dikkate almaları ve riskli olduğu tespit edilen binalara girmemeleri önerilir.