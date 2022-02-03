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Kandillerde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur? Diyanet'e göre kandillerde oruç tutmanın fazileti

#Kandillerde Oruç#Kandillerde Oruç Tutulur Mu#Kandillerde Oruç Hangi Gün Tutulur
Kandillerde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur Diyanete göre kandillerde oruç tutmanın fazileti

Kandillerde ve dini önemi olan günlerde oruç tutarak dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kandilde oruç tutmanın faziletini ve kaç gün tutulacağını merak ediyorlar. Aynı zamanda kandil gecesi mi bir önceki gece mi oruca niyetlenir merak konusu olmaktadır. Peki, kandillerde hangi gün ve kaç gün oruç tutulur? İşte kandillerde oruç tutmanın fazileti...

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Kandillerde oruç tutmak pek çok müslüman için önemlidir. Bu nedenle, Diyanet'e göre kandillerde oruç tutmanın fazileti nedir merak ediliyor. Peki, kandillerde oruç tutulur mu, hangi günlerde ve kaç gün tutulur? İşte kandilde oruç tutmayla ilgili merak edilenler...

KANDİLLERDE ORUÇ HANGİ GÜN TUTULUR?

Diyanet'e göre, dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

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Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

KANDİLLERDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı konuyla ilgili, "Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

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Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir" açıklamasında buşunuyor.

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