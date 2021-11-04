'Kandil’i yerle yeksan edeceğim'

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Yozgat’ta Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşmaları’nda “Allah’ın izniyle destek verir ve bizi yetkilendirirseniz, yapılacak iş şudur; çiftçinin ürettiği ürünün maliyetini bulacaksınız. Maliyet artı kâr, eşittir taban fiyat olacak. Kimin neyi ekeceğini herkes bilecek ve hiç kimse zarar etmeyecek” dedi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDE SORDUM

Kılıçdaroğlu, konuşmasının devamında terörle mücadele konusuna değindi ve şöyle konuştu: “Bizim 6 okumuzdan biri milliyetçiliktir. Milliyetçilik, vatanseverliktir. İki kırmızı çizgimiz var; Biri vatan, ikincisi bayraktır. Yabancı bir asker postalının gelmesini istemiyorum, lütfen gittiğiniz her yerde söyleyin. Meclis kürsüsünde sordum, ‘Kim bu yabancı askerler, Amerikalılar mı, Ruslar mı, Yunanlar mı, Almanlar mı, kim bu yabancı askerler, çıkın millete bunu açıklayın.’ Bahçeli’ye söyledim özellikle. ‘Çekin bu maddeyi’ dedim. ‘Çekmiyoruz’ dediler, çekmediler.

YABANCI ASKER İSTEMİYORUZ

Haberin Devamı

Yabancı askerlerin, Cumhurbaşkanı’nın daveti üzerine Türkiye’ye getirilmesini asla istemiyoruz, asla. Bizim ülkemiz var, mücadeleyi yapanlar bizim şerefli polislerimiz, askerlerimizdir. Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız, söz veriyorum, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir.

İktidara geldiğimizde, ilk bir hafta içerisinde; tank palet fabrikası vardı şanlı ordumuza ait, Katar’a verdiler, peşkeş çektiler. İlk bir hafta içinde onların elinden alacağım, şanlı ordumuza teslim edeceğim.”

‘NAZAR OTU’YLA KARŞILAMA

Kılıçdaroğlu Yozgat’ta düzenlenen toplantıda STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantının yapılacağı salonun önünde bir vatandaş tarafından nazara iyi geldiğine inanılan üzerlik otu ile karşılandı.