Kandil’e yeni yıl bombaları

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri 2022 yılında da terörle mücadelenin etkin şekilde yürütüleceğini yılbaşı gecesi gösterdi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar, PKK’nın ana karargâhının bulunduğu Kandil’e hava harekâtı düzenledi. Terör örgütünün beklemediği şekilde ansızın yapılan harekâtta 4 terörist etkisiz hale getirildi.

LAZER GÜDÜMLÜ

Edinilen bilgiye göre, değişik istihbarat yöntemleriyle yılbaşı gecesinde de Kandil Dağı civarında hareketlilik tespit edildi. Bunun üzerine gece görüş kabiliyetine sahip F-16 savaş uçakları, yüklü olarak harekât için havalandı. Kandil’de belirlenen bölgeye lazer güdümlü bombalarla yapılan harekâtta, terör örgütüne ait sığınaklar ve cephanelik olarak kullanılan mağaralar imha edilirken, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

ANSIZIN VURMAYA DEVAM

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Başarılı şekilde harekatı düzenleyen uçaklar üslerine geri döndü. Milli Savunma Bakanlığı da resmi Twitter hesabından “Ansızın vurmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecektir” paylaşımını yaptı.