Kandil’e operasyon
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK´lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” denildi. Bakanlık Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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