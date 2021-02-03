Kandil’e operasyon

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 10 PKK´lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” denildi. Bakanlık Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan ve taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.