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Kandil’den kriptolu talimat

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#PKK#Mehmet Ali Akyol#Murat Karayılan
Kandil’den kriptolu talimat
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 07:00

Geçen hafta İstanbul’da yakalanan PKK’lı bombacı Mehmet Ali Akyol’un üzerinde kriptolu eylem talimatları ile elebaşlarından Murat Karayılan’ın yazığı dokümanlar bulundu.

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İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim gören PKK’lı bombacı Mehmet Ali Akyol’un İstanbul’a geldiğini tespit etti. Kartal’daki bir adreste gizlenen ‘Cemal’ kod adlı Mehmet Ali Akyol, 18 Ekim’de düzenlenen çok gizli bir operasyonla yakalandı. Akyol’un üzerinde PKK terör örgütünün eylem talimatlarının kriptolu olarak yazıldığı bir kâğıt ile Kandil’deki örgütün sözde liderlerinden Murat Karayılan tarafından yazılmış notlar ve dokümanlar ele geçirildi. 

EYLEME GELMİŞ

Teröristin cep telefonunda yapılan incelemede de örgüt üyelerine ait çok sayıda fotoğraf bulundu. İstanbul’a sansasyonel eylem yapmak için gönderildiği tespit edilen Mehmet Ali Akyol, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#PKK#Mehmet Ali Akyol#Murat Karayılan

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