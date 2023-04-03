Kandil'den gelen terörist itiraf etti: HDP ilçe binasında PKK eğitimi verdiler

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Şanlıurfa ve Diyarbakır'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Gözaltına alınan bir terörist, "HDP ilçe binasının içerisinde bize PKK eğitimi verdiler, örgüte katılmamız için bizi eğittiler" itirafında bulundu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, PKK'lı teröristin itirafıyla başlayan operasyonun ayrıntılarını anlattı:

6-7 Ekim olaylarında 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 polis şehit oldu. 221 kişi yaralandı. 1600 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 894 şüpheli gözaltına alındı ve aralarından 386'sı tutuklandı. Geçmişte yaşanan bu karanlık eylem Şanlıurfa Suruç HDP il başkanı ve DBP ilçe başkanının tutuklanmasıyla alakalı konu tam da denk geliyor.

"HDP İLÇE BİNASINDA BİZE PKK EĞİTİMİ VERDİLER"

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PKK'lı terörist Osman Akgündüz, Diyarbakır'da düzenlenen bir operasyonda gözaltına alındı. Bu terörist polise çok samimi itiraflarda bulundu. Ve dedi ki; "Kobani olayları sırasında biz Türkiye'nin dört bir yanından gençler, Diyarbakır'a Urfa birçok ile akın ettik ve bizi Şanlıurfa'nın HDP ilçe binasında misafir ettiler. HDP ilçe binasının içerisinde bize PKK eğitimi verdiler, örgüte katılmamız için bizi eğittiler. Biz 10 arkadaşımızla beraber 2 gün HDP Suruç ilçe binasında kaldık, eğitildik, eğitim aldık. Daha sonra2 gün sonra bizi arabalara bindirerek Arabistan'a götürüp teröristlere teslim ettiler.

Polisler terörist Akgündüz'e "size eğitimi kim verdi, size Kandil'e gitmenizi, PKK'ya katılmanız için kim motivasyon verdi, size kim eğitim verdi, tanıyor musunuz?" dediğinde "evet, tanıyoruz" dediler. Polisler "peki teşhis edelim" dediler. Ve teşhis edilen isimler, HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici.

Bu ifadenin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü özel bir ekip kurdu. Eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 26 kişi gözaltına alındı. Aralarında Rojda Binici ve Yaşar Gündüzalp vardı. 26 kişinin 23'ü tutuklandı. Aralarında Binici ve Gündüzalp de var.