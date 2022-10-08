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Kandil programında cami cemaatine hakarete gözaltı

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#Zonguldak#Mevlid Kandili#Cami
Kandil programında cami cemaatine hakarete gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 14:10

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camisi'nde Mevlid Kandili için bulunan cemaate bağırıp, hakaret ettiği ileri sürülen Ö.D. isimli kadın, gözaltına alındı. Ö.D.'nin, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü açıklandı.

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Olay, dün kent merkezindeki Uzun Mehmet Camisi'nde düzenlenen Mevlid Kandili programında meydana geldi. Caminin üst katındaki korkuluklara yaslanan kadın, cemaate doğru bağırıp, hakaret etti.

Daha sonra camiden uzaklaşan kadın, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Mevlid Kandili münasebetiyle ilimiz Uzun Mehmet Camisinde düzenlenen program esnasında saat:19.35 sıralarında Ö.D isimli şahıs cami içerisine ayakkabıları ile girerek cami içerisinde bulunan cemaate hakaret etmiştir. Ö.D isimli şahıs olay akabinde yakalanmış yapılan incelemede şahsın Samsun ve İstanbul İlinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Şahıs ile ilgili Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) SKM Suçundan adli işlemler başlatılmış olup günün nöbetçi savcısı talimatı ile gözaltına alınmış 08.10.2022 günü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına intikali sağlanacaktır" denildi.

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#Zonguldak#Mevlid Kandili#Cami

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