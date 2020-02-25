Kandil ne zaman 2020 tarihleri! Regaip Kandili hangi gün? Bugün kandil mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil günleri 2020 verilerine göre yılın ilk kandili Regaip Kandili olacak. Regaip Kandilini yaklaşık bir ay sonrasında idrak edilecek olan Miraç Kandili takip edecek. Miraç Kandilinin 2 hafta sonrasında ise Berat Kandili eda edilecek. Sonrasında ise Ramazan ayına girilmiş olacak. Peki, İşte, 2020 kandil tarihleri kapsamında Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek sorusunun cevabı

KANDİL NE ZAMAN?

Bu yılın ilk kandili 27 Şubat Perşembe gecesi Regaip Kandili olacak.

Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi gecesi,

Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.

Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regâip, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. Kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir.

"Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Regaip gecesi denilince; “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymetli ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” manası anlaşılır.

Bu gecede Yüce Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Gecesi denir. Bu geceye Regaip gecesi ismini melekler vermişlerdir.

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mübarek gecelerin ihyası ile ilgili hususi bir ibadet mevcut değildir. Namaz, tilavet-i Kur'ân, dua gibi bütün ibadet çeşitleri ile gece ihya edilebilir... Mübarek gecelerde kılınan bazı hususi namazlar sünnette mevcut değildir; muteber bir rivayete de istinad etmezler. Bu, “O gecelerde namaz kılmak mekruhtur” anlamına gelmez. Teheccüd ve nafile namazları teşvik eden rivayetler çoktur. Bunların mübarek gecelerde yapılması elbette daha faziletlidir.” (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/289). Kandil gecelerine ait olduğu kaydedilen namazları da ayrıca kılmakta bir beis yoktur; sevaptan hâli değildir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.