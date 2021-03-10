Kandil namazı saat kaçta ve ne zaman kılınır? Diyanet İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Miraç Kandili namazı vakitleri

Miraç Kandili namazı, kandil gecesinde Müslümanlar için büyük önem arz ediyor. Kullukta ve insani değerlerde en yüce mertebelere yükselişi simgeleyen Miraç Gecesi'nde bu mübarek geceyi ibadetler ile karşılamak isteyenler yatsı namazı ile ibadetlerini sürdürebilecekler. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Bu ibadet saatleri akşam ve yatsı ezanı vakitlerinde idrak edilebilir.

KANDİL NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İslam alemi tarafından idrak edilen Kandiller ve diğer dini geceler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanının okunmasıyla başladığı için, Miraç Kandili'nde kandil namazı kılmak isteyen vatandaşlar, akşam ezanın okunmasıyla birlikte ibadet etmeye başlayabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan net bir açıklama olmasa da yatsı ezanı ile de ibadetlerini devam ettirebilir.

10 Mart Çarşamba akşamı idrak edilecek Miraç Kandili'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı akşam ve yatsı namazı saatleri şöyle;

İSTANBUL:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10 Mart 2021 Çarşamba 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12 20:31

ANKARA:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10 Mart 2021 Çarşamba 05:38 07:01 13:04 16:20 18:57 20:14

İZMİR:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10 Mart 2021 Çarşamba 06:03 07:24 13:27 16:44 19:20 20:36

BURSA:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10 Mart 2021 Çarşamba 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12 20:30

ADANA:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 10 Mart 2021 Çarşamba 05:31 06:50 12:54 16:12 18:48 20:02

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KANDİL NAMAZI İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).