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Kanalizasyondan çıkartılan şüpheli: Yüzmek için girmiştim

#ANTALYA#Muratpaşa#Kanalizasyon
Kanalizasyondan çıkartılan şüpheli: Yüzmek için girmiştim

Antalya’da hırsızlık ihbarı sonrasında kanalizasyondan çıkarılan ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adamın, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinde bulunan üst geçide ait kabloların 2 kişi tarafından alındığını ve şahısların kanalizasyona girdiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. Ekipler kanalizasyonun içerisinde bulunan Dursun Akis (60) dışarı çıkardı. üzeri çamurlu yaşlı adam polis ekipleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Kanalizasyondan çıkartılan şüpheli: Yüzmek için girmiştim

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İçeride bir kişinin olabileceği ihtimaline karşı ise itfaiye ve polis ekipleri kanalizasyonun içerisine girerek arama yaptı. Yapılan aramada bir şahsa ya da çalınan malzemeye rastlanmadı. Gözaltına alınan şahıs ise karakola götürüldü.

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“KANALİZASYONA YÜZMEYE GİRDİM”

Şahsın, “Eksik kalmayın çekin. Kanalizasyona yüzmeye girdim. Boğuluyordum, çıktım. Mesele susuz yerde yüzmek. Suda herkes yüzer” sözleri ise şaşkınlık oluşturdu.

Kanalizasyondan çıkartılan şüpheli: Yüzmek için girmiştim

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#ANTALYA#Muratpaşa#Kanalizasyon

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