KazÄ± sÄ±rasÄ±nda insan kemikleri bulundu... BÃ¶lgeyle ilgili gerÃ§eÄŸi eski baÅŸkan anlattÄ±

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BahÃ§elievler Mahallesi'ndeki Ã¶ÄŸretmenevinin bahÃ§esinde Ä°l Ã–zel Ä°dare ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen kanalizasyon hattÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, insan kemikleri bulundu. KazÄ± sÄ±rasÄ±nda kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi.
Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, etrafÄ±nÄ± ÅŸeritle Ã§evirdikleri bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Burdur tarihi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma gerÃ§ekleÅŸtiren eski Burdur Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin Akkaya, bÃ¶lgenin kentte yaÅŸayan gayrimÃ¼slimlere ait mezarlÄ±k alanÄ± olduÄŸunu belirtti. Â