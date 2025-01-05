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KazÄ± sÄ±rasÄ±nda insan kemikleri bulundu... Bölgeyle ilgili gerçeÄŸi eski baÅŸkan anlattÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#KazÄ±#Burdur#Kemik
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 16:15

Burdur'da Ä°l Ã–zel Ä°dare ekiplerinin kanalizasyon hattÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda insan kemikleri bulundu. Burdur tarihi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma gerÃ§ekleÅŸtiren eski Burdur Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin Akkaya, bÃ¶lgenin kentte yaÅŸayan gayrimÃ¼slimlere ait mezarlÄ±k alanÄ± olduÄŸunu belirtti. Â

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BahÃ§elievler Mahallesi'ndeki Ã¶ÄŸretmenevinin bahÃ§esinde Ä°l Ã–zel Ä°dare ekipleri tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen kanalizasyon hattÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, insan kemikleri bulundu. KazÄ± sÄ±rasÄ±nda kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi.

KazÄ± sÄ±rasÄ±nda insan kemikleri bulundu... BÃ¶lgeyle ilgili gerÃ§eÄŸi eski baÅŸkan anlattÄ±

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, etrafÄ±nÄ± ÅŸeritle Ã§evirdikleri bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

KazÄ± sÄ±rasÄ±nda insan kemikleri bulundu... BÃ¶lgeyle ilgili gerÃ§eÄŸi eski baÅŸkan anlattÄ±

Burdur tarihi Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma gerÃ§ekleÅŸtiren eski Burdur Belediye BaÅŸkanÄ± Sebahattin Akkaya, bÃ¶lgenin kentte yaÅŸayan gayrimÃ¼slimlere ait mezarlÄ±k alanÄ± olduÄŸunu belirtti. Â 

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KazÄ± sÄ±rasÄ±nda insan kemikleri bulundu... BÃ¶lgeyle ilgili gerÃ§eÄŸi eski baÅŸkan anlattÄ±

KazÄ± sÄ±rasÄ±nda insan kemikleri bulundu... BÃ¶lgeyle ilgili gerÃ§eÄŸi eski baÅŸkan anlattÄ±

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#KazÄ±#Burdur#Kemik

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