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Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı

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#Balyoz#Antalya#Kanal
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 14:03

Antalya'da girdiği drenaj kanalında mahsur kalan K.C. (23), 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ve birçok suçtan kaydı bulunan K.C.'nin kanala hırsızlık için girdiği değerlendiriliyor.

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Olay, saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki drenaj kanalında meydana geldi. Birçok suçtan kaydı bulunan K.C., iddiaya göre, kablo çalmak için girdiği drenaj kanalının kapatıldığını fark edince rögar içinden demir parmaklıkların arasından seslenip yoldan geçenlerden yardım istedi. Kanaldaki K.C.'yi görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme motoruyla parmaklıkları kesti, polis yolu trafiğe kapattı.

Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı


KAPAK BALYOZLA KIRILDI

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından K.C., balyozla kırılan kapak yerinden çıkarıldıktan sonra kurtarılabildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen K.C., polise verdiği ilk ifadesinde, "Kanala başka bir noktadan girmiştim. Girdiğim yerin kapatıldığını fark ettim. Çıkmak için yer aradım ama bulamadım. Buraya kadar sürünerek geldim. Yolda yürüyenleri görünce yardım istedim" dedi.

K.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ekiplerin çalışmasını izleyen görgü tanığı Ahmet Akbaş ise ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirterek, "Kanaldan seslenip, yardım ve su istemiş. Biz de polislere bilgi verdik. Orada nasıl yaşamış çok şaşırdım" dedi. 

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#Balyoz#Antalya#Kanal

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