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Gündem
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 12:24 | Son Güncelleme:

Kanalda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Kanalda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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MALATYA'da, kanalda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kanalda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Zafer Mahallesi Kanalboyu bölgesinde bulunan kanalın üzerinde gezinen kedi, dengesini kaybedip su kesme demirinin üzerine düştü. Çevredekiler kediyi fark edip kurtarmaya çalıştı. Kediyi kurtarmayı başaramayan vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri düşen kediyi 10 dakikalık çalışmayla kanaldan çıkararak kurtardı. Kedi, vatandaşlar tarafından sahiplenildi.

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