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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi

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Kanala uçtuğu otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
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KAHRAMANMARAŞ'ta, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü İsa Kara, aracının üzerine çıkarak, yardım istedi. Kara, ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde, merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Osman Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yolda giden İsa Kara, direksiyon kontrolünü kaybetti. Bunun üzerine Kara, aracıyla sulama kanalına uçtu. Kara, suya gömülen otomobilden kurtuldu ve üzerine çıkarak, kurtarılmayı bekledi. Sulama kanalının ortasındaki Kara'yı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kara, itfaiye merdivenine bağlanan iple itfaiye eri tarafından yukarı çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan İsa Kara, kendisini kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.

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