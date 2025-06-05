Kanala uçan otomobilin şoförü yaşamını yitirdi

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Kayseri'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti. Kayseri'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti. Yahyalı ilçesinde Senirköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Ş., kurbanlık almak için sabah saatlerinde Develi ilçesi Karacaören Mahallesi'ne gitti.

SULAMA KANALINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Ş., burada aldığı küçükbaşı araca koyup yola çıktı. Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi Cibik mevkiine geldiğinde Ramazan Ş.’nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 KJ 135 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KOYUN YARA ALMADAN KURTULDU

Ramazan Ş., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ramazan Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurbanlık koyun ise yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.