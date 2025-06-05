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Kanala uçan otomobilin şoförü yaşamını yitirdi

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#Kayseri#Trafik Kazası#Koyun
Kanala uçan otomobilin şoförü yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 17:57

Kayseri'de, kurban hayvan alımından dönerken otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti

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Kayseri'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti. Kayseri'de, satın aldığı kurbanlık küçükbaşın da içinde bulunduğu otomobiliyle sulama kanalına uçan Ramazan Ş. (59), hayatını kaybetti. Yahyalı ilçesinde Senirköy Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Ş., kurbanlık almak için sabah saatlerinde Develi ilçesi Karacaören Mahallesi'ne gitti.

Kanala uçan otomobilin şoförü yaşamını yitirdi

SULAMA KANALINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ramazan Ş., burada aldığı küçükbaşı araca koyup yola çıktı. Yeşilhisar ilçesi Musahacılı Mahallesi Cibik mevkiine geldiğinde Ramazan Ş.’nin direksiyon kontrolünü kaybettiği 01 KJ 135 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kanala uçan otomobilin şoförü yaşamını yitirdi

KOYUN YARA ALMADAN KURTULDU

Ramazan Ş., vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 2 çocuk babası Ramazan Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kurbanlık koyun ise yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kayseri#Trafik Kazası#Koyun

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