Kanala uçan cipte hayatını kaybetti! Eşi cenazesinin çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi: '3 çocuğum var, ne diyeceğim'

Olay, saat 05.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak’ta meydana geldi. Gece saatlerinde eşi Gürsel Doğan ile tartıştığı öne sürülen Hatice Doğan, 07 AKU 552 plakalı cipe binerek evden uzaklaştı. Bir süre sonra Hatice Doğan, aracıyla giderken kaza yaptı. Doğan yönetimindeki araç, yol kenarındaki DSİ'ye ait sulama kanalı uçtu. Eşinden haber alamayan Gürsel Doğan yakınlarına haber verdi.

Saat 07.00 sıralarındaki kanal yanındaki tarlaya çalışmaya gelenler, suda ters dönen aracı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler suya gömülen cipte birilerinin olabileceği ihtimaline karşı kontrol etmek istedi. Ancak bir sonuç alınamayınca aracı çıkarmak için bölgeye vinç çağırıldı, yol araç trafiğine kapatıldı.

EŞİ KANALIN KENARINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bu sırada aracın plakası üzerinden ulaşılan Gürsel Doğan, olay yerine geldi. Aracı suda görünce gözyaşına hakim olamayan Gülsel Doğan, “Yalvarıyorum arabayla çekip çıkaralım, kurban olayım içine girelim. 3 çocuğum var, ne diyeceğim, ben ne diyeceğim" dedi. Vinç ile araç sudan çıkarıldı. Bu sırada Gürsel Doğan, eşinin içinde bulunduğu cipin sudan çıkarılmasını gözyaşlarıyla izledi.

"BEN NE ANLATACAĞIM İNSANLARA"

Yola indirilen araçta eşinin elini gören Gürsel Doğan, “Elini gördüm. Eline bak, ölmüş yemin olsun. Ben ne anlatacağım insanlara" diye ağlamaya başladı. Doğan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Doğan eşini görebilmek için aracın olduğu yere doğru koştu ancak polisler izin vermedi. Araçtaki Hatice Doğan’ın cansız bedeni çıkarıldı, polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Çevrede ve araçta yapılan incelemelerin ardından Hatice Doğan'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Araç çekiciyle çekilirken, acılı eş Gürsel Doğan'ı da arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.