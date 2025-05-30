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Kanala düşen gence 5 gün sonra ulaşıldı

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#Sulama Kanalı#Şanlıurfa#Cansız Beden
Kanala düşen gence 5 gün sonra ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 12:23

Şanlıurfa’da sulama kanalına düşüp kaybolan Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

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Şanlıurfa’da, sulama kanalına düşüp akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin (13), 5 gün sonra cansız bedeni bulundu.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ, AKINTIYA KAPILIP KAYBOLDU

Olay, pazartesi günü Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Ali, yürürken dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Kanala düşen gence 5 gün sonra ulaşıldı

Yüzme bilmediği öğrenilen Ali, akıntıya kapılıp kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

2 KİLOMETRE MESAFEDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Dört gün boyunca bölgede sürdürülen aramalardan sonuç alınamayınca, kanalın suyu kesilerek çalışmalara yeniden başlandı.

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Kanala düşen gence 5 gün sonra ulaşıldı

Bugün Ahmet Ali’nin, düştüğü yere yaklaşık 2 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu. Ahmet Ali’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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#Sulama Kanalı#Şanlıurfa#Cansız Beden

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