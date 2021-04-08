Kanal İstanbul’un temeli yaza atılıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında Kanal İstanbul projesinden ekonomiye kadar gündeme ilişkin konularda özetle şunları söyledi:

EMEKLİSİ-MUVAZZAFI OLMAZ

“CHP, bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomiyle ilgilendirerek gündem saptırma olarak aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Çok açık net söylüyorum, şu anda bu emekli generallerin merkezinde CHP’nin kendisi vardır. Bundan sonra hesabını bu işin çok ağır vereceksiniz ve kaçacaksınız, kovalayacağız.

BAŞKOMUTANLARI KILIÇDAROĞLU

Buradan Genelkurmay Başkanı’ndan erine kadar, Karası’yla, Deniz’iyle, Hava’sıyla, Özel Kuvvetler’iyle, diğer bütün birimleriyle kahraman ordumuzun tüm mensuplarına saygılarımı, sevgilerimi, şükranlarımı gönderiyorum. ‘Mavi Vatanı’nı korumak için aylardır denizlerde bayrağımızı dalgalandıran, hak ve menfaatlerimize göz dikenlere göz açtırmayan denizcilerimizi ayrıca selamlıyorum. Milletimizle birlikte biz de tüm kalbimizle, darbecilerden temizlenen Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, yanında olmayı sürdüreceğiz. Rabbime, bana böyle bir ordunun ‘başkomutanı’ sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.

Tabii bu emekli amiraller falan onlar bu işin dışında, onları karıştırmayalım, o da bize leke olur. Ve bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi ‘başkomutanları’ Kılıçdaroğlu’ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var. İmzayı atan o. Önce onu temize çıkarması lazım. Temizlenmesi lazım.

BİLİM KURULU’NA SALDIRI

(Video görüntüleri izleterek) Kılıçdaroğlu dün hızını alamayıp işi salgınla mücadelede en önemli referans kaynağımız olan, ülkemizin kendi alanlarının en yetkin isimlerinden oluşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’na saldırmaya kadar vardırdı. Ve bununla da kalmayıp tabii Sağlık Bakanımıza da bindiriyor. Kılıçdaroğlu dün bir rakam vererek, esnafımızı bize karşı kışkırtmaya çalıştı. Geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın işini terk ettiğini söyledi. Peki, hakikati ifade ediyor mu? Hayır. Çünkü aynı dönemde 365 bin 533 esnaf da tescil yaptırmış, yani işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Bu ülkede tenceresini kaynatmakta zorlanan her vatandaşımızın derdine yine biz derman olacağız.

TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ

Son dönemde bir miktar artış gösteren enflasyonu, yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. 2002’de bütçemizden faiz ödemelerine ayrılan pay yüzde 43,2 iken, bu oranı da geçen sene yüzde 11.1’e düşürdük. Bir başka ifadeyle, 2002 yılında toplanan her 100 liralık verginin 87 lirası faize giderken, 2020 yılında bu rakam 16 liraya indi. İnşallah faizleri de tek haneli rakamlara indirerek, bu rakamı çok daha azaltacağız.”

AK Parti Grup toplantısında Kanal İstanbul projesi ekranlara getirildi.

21 METRE DERİNLİKTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul’la ilgili şunları söyledi: “Kanalın iki yakasında kurulacak toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul’un depreme hazırlık sürecini de hızlandıracaktır. İstanbul Boğazı’ndan 1930’lu yıllarda 3 bin gemi geçerken, bugün 40 binin üzerindedir. Buna karşılık Panama kanalından yılda 13 bin, Süveyş’ten 17 bin gemi geçmektedir. Hâlbuki İstanbul Boğazı’nın emniyetli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir. İnşa edeceğimiz 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip Kanal İstanbul, bölge için yeni bir nefes borusu olacaktır. İnşallah bu önemli projenin, etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz. İnşasına başlayacağımız Kanal İstanbul’un, şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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