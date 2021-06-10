Kanal İstanbul'un temeli ne zaman atılacak? Tarih belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, 2011 yılında kamuoyuna duyurduğu Kanal İstanbul projesinin ilk temelinin atılacağı tarih netleşti. 26 Haziran’da Erdoğan'ın deyimiyle 'Çılgın Proje' için temel atma töreninin yapılması bekleniyor. Erdoğan, geçen ay partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Bu önemli projenin, etaplar halinde yapılacak ihalesine çok yakında çıkıyor, yaz aylarında da temelini atıyoruz. Epeyce bir gecikmeyle de olsa inşasına başlayacağımız Kanal İstanbul'un, şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulunmuştu. Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, hiçbir yeşil alan zarar görmeyecek.

KANAL İSTANBUL PROJESİ HAKKINDA

Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - Terkos Doğusunu takip eden Kanal Koridorunun yaklaşık 6.149 m'lik kısmı İstanbul, Küçükçekmece ilçesi sınırları içerisinde; yaklaşık 3.189 m'lik kısmı İstanbul, Avcılar sınırlarında; 6.061 m'lik kısmı ise İstanbul, Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27.383 m'lik kısmı da İstanbul, Arnavutköy ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

MAALİYETİ 15 MİLYAR DOLAR

Kanal İstanbul’un her iki yanında büyük yaşam alanları kurulacak. Kanal İstanbul projesi ile Boğazlardaki riskin azalması ve Türkiye'ye geçişlerden ek kazanç sağlanması hedefleniyor.

Yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olan Kanal İstanbul Projesi kapsamındaki yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.

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