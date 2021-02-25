‘Kanal İstanbul’u inadına yapacağız’

Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi’ndeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

İSTANBUL’U KÜSTÜRÜRSENİZ...

“AK Parti’nin her kongre döneminde bir değişim rüzgârı eser. Bugün de burada bir dava arkadaşımıza, il başkanlığı görevini tevdi edeceğiz. 1994 ruhuyla 2023 hedeflerimizi gerçekleştirecek Osman Nuri Kabaktepe kardeşimizi İstanbul’a il başkanı yapıyoruz. Bu şehri seviyorsanız, önce bedelini kendisine hizmet ederek ödeyeceksiniz. Eğer İstanbul’u küstürürseniz, eğer bu şehri kendinize sırt çevirtirseniz vay halimize; böyle bir durumda değil Türkiye’ye dünyaya sığamazsınız.

Bayram Şenocak, Recep Tayyip Erdoğan ve Osman Nuri Kabaktepe

ALIŞTIRACAĞIZ ALIŞACAKLAR

Şimdi, beğenmiyorlar ya, engellemeye çalışıyorlar ya Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı. Onlara rağmen Kanal İstanbul’u da yapacağız. İnadına yapacağız. Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek? Bunu da görecekler. Alıştıracağız. Buna da alışacaklar. Buradan altını çizerek söylüyorum. Millete küsülmez, milletle inatlaşılmaz. Eksikliklerimizin sebebini kendimizde arıyoruz.

REFORMLAR AÇIKLANIYOR

Hukuk ve ekonomide hayata geçireceğimiz yeni reformlarla süreci hızlandıracağız. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı’nı milletimizle paylaşacağız. Bir sonraki hafta da inşallah, ekonomik reform paketimizi kamuoyuna açıklayacağız.”

Erdoğan dün ayrıca AK Parti Genel Merkezi’nden videokonferans yoluyla partisinin Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır ve Hatay il kongrelerine bağlanarak partililere seslendi.

TRİBÜNE BARKODLU BİLETLE GİRİLDİ

Bakırköy’deki Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan AK Parti İstanbul 7. Olağan Kongresi’nde salona 28 metre genişlikte, 6 metre yüksekliğinde dev led ekran kuruldu. Salonda 12 kamerayla yayın yapıldı. Tribündeki herkes için, tek girişli, barkodlu biletler basıldı. Oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek planlandı. 70 sağlık ekibi, 778 güvenlik personeli görev yaptı. Pandemi nedeniyle, önceki kongrelerde kurulan yürüyüş yolu yapılmadı. Sahne önünde de sedyeli, mobil sağlık ekibi, dışarıda da 16 ambulans, ayrıca bir de itfaiye ekibi hazır tutuldu.