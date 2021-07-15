Kanal İstanbul’u eleştirenlere yanıt: ‘Kargadan başka kuş bilmeyen kifayetsizler’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bartın-Kurucaşile Yolu Açılış Töreni’ne Beştepe’den video konferansla yaptığı bağlantıda özetle şu mesajları verdi:

“Bartın ile Amasra’yı birbirine bağlayan 90 kilometrelik yolu 75 kilometreye düşürecek şekilde yeniden projelendirdik. Yol projemizle 14.9 kilometre olan güzergâhı 11.8 kilometreye indirerek 3.1 kilometre kısalttık. Seyahat süresini de 15 dakika düşürdük.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023’e daha güçlü, daha üretken, daha müreffeh girmek istiyoruz. 2023 hedeflerimizin rehberliğinde 2053 ve 2017 vizyonlarımızın altyapısını kuruyoruz. Ülkemizin geleceğini garanti altına alacak bir bakış açısıyla hareket ediyoruz.

BOĞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Hayırdan başka laf kargadan başka kuş bilmeyen bu kifayetsizlerin bugün de Kanal İstanbul Projesi’ne aynı saiklerle karşı çıktığını görüyoruz. Müjdesini 11 yıl önce milletimizle paylaştığımız, emek verdiğimiz bu vizyon projesini boğmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün açılışını yaptığımız yolu hizmet siyasetimizin en son nişanelerinden biri olarak görüyoruz.”

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