Kanal D'nin dizisi berberlerde yeni bir akım başlattı... Gençler ve çocuklar görünce aynısını istiyor

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Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı 'Eşref Rüya' dizisi, televizyonun yanı sıra sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

Diziye yönelik ilginç paylaşımların arasına, Antalya'da yaşayan saç tasarım uzmanı berber Süleyman Tokgöz'ün yaptığı sıra dışı saç tasarımları da eklendi. Tokgöz, saçları bir tuval gibi kullanarak, 'Eşref Rüya' dizisinin başrol oyuncularının portrelerini saç üzerine işledi.

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Özellikle dizi izleyicileri, çocuklar ve gençler tarafından talep gören bu tasarımlar, bölgeye gelen turistlerin de ilgisini çekiyor. Berber Tokgöz'ün çalışması sosyal medyada kısa sürede yayılırken, dizinin hayranları tarafından da büyük beğeni topladı.

TASARIM SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

'Eşref Rüya' dizisi için hazırladığı portre saç tasarımının sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü kaydeden Tokgöz, “26 yıldır işimi severek yapıyorum. Yıllar içinde sadece klasik berberlik değil, sanatsal saç tasarımlarına da ilgi duymaya başladım. Amacım hem farkındalık yaratmak hem de gençlerin ilgisini çekecek özel tasarımlar ortaya koymaktı.

Son olarak çok severek izlediğim 'Eşref Rüya' dizisini saç tasarımıma taşıdım. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu bu dizi beni gerçekten etkiledi. Hiçbir bölümünü kaçırmadım ve hafızamda yer etti. Bu yüzden onların yüzlerini portre olarak saç tasarımına yansıttım. Diziyi takip edenlerden gelen talep doğrultusunda sosyal medyada yoğun ilgi gördü, videolarımız çok izleniyor" dedi.

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'GENÇLER, ÇOCUKLAR BU TASARIMLARI GÖRÜP AYNISINI İSTİYOR'

Saç tasarımlarına işlediği portre çizimlerle mesleğine ilginin arttığını belirten Tokgöz, “Gençler, çocuklar bu tasarımları görüp aynısını istiyor. Tribal çizimler ve portreler en çok tercih edilenler arasında. Önce hayal ederek tasarlıyorum, sonra uygulamaya geçiyorum. Makas ve tıraş makinesiyle saç üzerine resim yapar gibi çalışıyorum. Bu çalışmalar sosyal medyada paylaşıldıkça hem mesleğime ilgi artıyor hem de sanata bakış açısı değişiyor. Türkiye'de de artık bu çizimler yaygınlaşıyor" diye konuştu. (DHA)