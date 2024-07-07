Kanal D’nin bir döneme damga vuran dizileri D Smart-GO’da... Yaz ayına özel dizi seçkisi: “Yaz aşkı”  

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Yaz aylarına özel seçkide, “Ruhsar”, “Kavak Yelleri” ve “Güneşi Beklerken” gibi 11 dizi yer alacak.

YENİ KATEGORİ: YAZ AŞKI

D-Smart GO, birbirinden özel film ve dizi seçkilerini izleyenlerle buluşturmaya devam ediyor. D-Smart GO kullanıcıları, yeni oluşturulan “Yaz Aşkı” kategorisinde favori dizilerini izleyebilecek. Yaz Aşkı’nda Kanal D’de ekrana gelen “Taş, Kağıt, Makas” dizisinin savcısı Hande Ataizi’nin yıldızının parladığı dizi “Ruhsar” da yer alıyor.

BİR DÖNEMİN EFSANELERİ

Birkaç yakın arkadaşın hayatlarına odaklanan “Kavak Yelleri”, lise aşklarını hatırlatacak olan “Lise Defteri”, Kerem Bürsin, Hande Doğandemir ve Yağmur Tanrısevsin gibi oyuncuların yer aldığı “Güneşi Beklerken” ve yayınlandığı dönemde büyük ses getiren diğer diziler Yaz Aşkı’nın öne çıkan yapımları arasında yer alıyor.

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SEVİLEN YAPIMLAR

Ayrıca; Dönence, Afili Aşk, Aşkın Tarifi, Seversin, Baht Oyunu, Çat Katı Aşk, Serseri gibi sevilen diziler de D-Smart GO’da seyirciyle buluşacak.

İŞTE O DİZİLER

Yaz Aşkı kategorisinde yer alacak 11 dizi şöyle: Dönence, Afili Aşk, Kavak Yelleri, Aşkın Tarifi, Seversin, Baht Oyunu, Çat Katı Aşk, Güneşi Beklerken, Ruhsar, Lise Defteri, Serseri.

ÖDÜLLÜ FİLMLER DİZİLER D-SMART GO’DA

2014’ten bu yana cihaz bağımsız hizmet veren D-Smart GO; bin 750’den fazla ödüllü film, dizi ve belgeselin yanı sıra çocukların favorisi olan eğitici içerikleri ve 100’den fazla canlı TV kanalını izleyiciyle buluşturuyor. Kullanıcılar; seç-izle hizmetiyle istediği içeriği 3 gün geri alma ve yayını kaydetme özelliğiyle beraber izleyebiliyor. D-Smart GO; akıllı telefon, televizyon, tablet veya Türkiye’de ilk kez Togg üzerinden kullanılabiliyor.