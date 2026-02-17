Kanal D'de Ramazan ekranı

Haberin Devamı

İslam âleminin hasretle beklediği On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferi, “ Bir Ramazan Akşamı ” ile Kanal D ekranlarında yaşanacak. Ramazan boyunca her gün iftar saatinde izleyicilerin evlerine konuk olacak program, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne kurulacak özel stüdyodan canlı yayınla ekrana gelecek. “Külliye’de Ramazan” etkinliklerinin de yer alacağı programda, Türkiye’deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak. Programa, kültür sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ile Türkiye’de ikamet eden mühtediler konuk olacak.

'M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti ', ramazanın huzurunu ve bereketini izleyicilerle buluştururken her gece canlı yayınla ekrana gelecek programda, Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadis-i şerifler, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hayatından kesitler ve dualar paylaşılacak. İzleyiciden gelen soruların da yanıtlanacağı ' M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti ' her gece saat 03.45'te Kanal D'de ekrana gelecek.





Arda Türkmen'in sunduğu 'Arda'nın Ramazan Mutfağı' iftar ve sahur sofraları için pratik ve lezzetli tarifler sunacak. Şef Arda Türkmen, mutfakta kolayca bulunabilecek malzemelerle çorbalardan ana yemeklere, hamur işlerinden tatlılara kadar çeşitli lezzetler hazırlayarak izleyicilere alternatifler sunacak. Arda'nın Mutfağı ramazan boyunca hafta içi 13.15’te cumartesi 13.00, pazar günü 13.45'te izleyiciyle buluşacak.