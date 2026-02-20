Kanal D’de Cevdet Yılmaz’la iftar sohbeti

Haberin Devamı

Programa Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Camii avlusu ev sahipliği yapıyor. Serdar Er’in sunduğu yayının bugünkü konuğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olacak. Programda, ramazanın manevi ve toplumsal yönünün yanı sıra “Külliye’de Ramazan” etkinlikleri konuşulacak.

ÇOK ÖZEL KONUKLAR

Beştepe Millet Camii avlusunda kurulan cam stüdyodan gerçekleştirilen “Bir Ramazan Akşamı” yayınlarına kültür-sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ve Türkiye’de ikamet eden diğer dinlerden temsilciler katılacak. Geçmişin ramazan hatıralarını bugüne taşıyacak programda, Cumhurbaşkanlığı’nda ramazan boyunca her gün düzenlenecek “Külliye’de Ramazan Etkinlikleri” de yer alacak. “Bir Ramazan Akşamı”, bugün saat 18.00’de canlı yayınla Kanal D’de olacak.

