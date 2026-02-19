Kanal D’de ‘Bir Ramazan Akşamı’

Haberin Devamı

Serdar Er’in sunacağı programın ilk konuğu; 14 yaşındayken İslamiyet’i seçen Arnavutluk doğumlu Nada Dosti. Dosti, programda İslamiyet’e geçme sürecini anlatacak.

ÇOK ÖZEL KONUKLAR

‘Bir Ramazan Akşamı’ ramazan boyunca her gün iftar saatinde canlı yayınla izleyicilerin evlerine konuk olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii avlusuna kurulan cam stüdyoda, ramazanın ruhunu ve İslam’ın faziletlerini yansıtan sohbetlere yer verilecek.

Yayına kültür-sanat dünyasından ünlü isimler, akademisyenler, STK temsilcileri ile Türkiye’de ikamet eden mühtediler katılacak. Programda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ramazan boyunca her gün düzenlenecek etkinliklere de yer verilecek. Türkiye’deki tarihi camilerden canlı bağlantılar yapılarak ramazan atmosferi izleyiciye aktarılacak.