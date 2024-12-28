Kanal D ve Teve2 ekranında renkli yılbaşı

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Kanal D’nin Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren eğlence programı “Şarkılar Bizi Söyler” yılbaşı özel bölümü ile ekrana gelecek. Fenomen müzik eğlence programı yeni yıl gecesinde muhteşem bir müzik şöleni vadediyor. Sibel Can eşsiz sesi, Hakan Altun güçlü yorumuyla mest edecek. Hüsnü Şenlendirici ise klarnetinden çıkan ezgilerle hayran bırakacak.

ÖZLEM BİTİYOR

Müzik ziyafeti sunan program, Türk sanat müziğinin eserleriyle fasıl ziyafeti yaşatacak, arabesk müziğinin sevilen şarkılarıyla efkârlandıracak, türkülerle yöre yöre gezdirecek, Rumeli ve Balkan havalarıyla şenlenecek, oyun havalarıyla coşturacak. Dans, müzik ve eğlenceli sahne şovlarıyla yine unutulmaz bir geceye imza atılacak. ‘Şarkılar Bizi Söyler’ 31 Aralık Salı akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

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BU YILBAŞI KELİMELER DE ÇOK EĞLENCELİ

İbrahim Selim’in eğlenceli sunumuyla ekrana gelen Kelime Oyunu ‘Yılbaşı Özel’ bölümünde ünlü isimleri ağırlayacak. Eğlencenin ve rekabetin doruğa çıktığı bu özel bölümde, ünlü isimler kıyasıya yarışacak. Kelime Oyunu’nda, oyunculuğuyla gönülleri fetheden Pelin Karahan, komedi dünyasının sevilen ismi Cem Gelinoğlu, güçlü sesi ve enerjisiyle Derya Uluğ ve ekranların sevilen ismi Pelin Akil Altan bu özel bölümün konukları olacak. Kelime Oyunu yılbaşı özel bölümü, 31 Aralık Salı akşamı saat 22.00’de teve2’de!

‘GELİNİM MUTFAKTA’ İLE DOLU DOLU YILBAŞI

Sunuculuğunu Aslı Hünel’in yaptığı ‘Gelinim Mutfakta’, yılbaşı günü ekranda fırtınalar estirecek. Son dönemde ‘Geceler’ ‘Kurban Olayım’ şarkısı ile yıldızı parlayan fantezi müziğin sevilen ismi Fatih Bulut eğlenceli şarkılarıyla ‘Gelinim Mutfakta’ya damga vuracak. Gelin ve kayınvalidelerin bir an olsun yerinde durmadığı eğlencenin tam gaz devam ettiği programda yeni yıl coşkusu yaşanacak. Gelinim Mutfakta 31 Aralık Salı günü 13.00’te Kanal D’de… Gelinim Mutfakta 1 Ocak’ta da ‘Para Bizde Şöhret Bizde’ şarkısıyla milyonların gönlüne taht kuran Orhan Kemal ile eğlencenin doruklarına varacak.