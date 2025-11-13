×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

KANAL D reklam dünyasının prestijli ödülü Felis’te yine zirvede

Güncelleme Tarihi:

#KANAL D#REKLAM#ÖDÜL
KANAL D reklam dünyasının prestijli ödülü Felis’te yine zirvede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 14:43

Türkiye’nin televizyonu Kanal D iş birliği ile gerçekleşen projeler sektörde ses getirmeye devam ediyor. Kanal D, reklam dünyasında yaratıcılık ve etkiyi ödüllendiren Felis Ödül Töreni’nde geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ödüle layık görüldü.

Haberin Devamı

EN İYİ MARKALI İÇERİK UYGULAMASI

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’de gerçekleştirilen Beko - Kadının İşi Gücü projesi, 20. yılını kutlayan yarışmanın “Entertianment Felis” bölümünde “En İyi Markalı İçerik Uygulaması (Senaryolu)” kategorisinde ödüle uzandı. Reklam, pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı gecede ödül, Kanal D Reklam Grup Başkanlığına bağlı Proje ve Entegrasyon ekibine takdim edildi. Kanal D bu yıl Felis’ten “En İyi Markalı İçerik Uygulaması (Senaryolu)” kategorisinde ödül alan tek televizyon kanalı unvanının da sahibi oldu.

KANAL D reklam dünyasının prestijli ödülü Felis’te yine zirvede

Haberle ilgili daha fazlası:
#KANAL D#REKLAM#ÖDÜL

BAKMADAN GEÇME!