KANAL D reklam dünyasının prestijli ödülü Felis’te yine zirvede

EN İYİ MARKALI İÇERİK UYGULAMASI

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir’de gerçekleştirilen Beko - Kadının İşi Gücü projesi, 20. yılını kutlayan yarışmanın “Entertianment Felis” bölümünde “En İyi Markalı İçerik Uygulaması (Senaryolu)” kategorisinde ödüle uzandı. Reklam, pazarlama ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin katıldığı gecede ödül, Kanal D Reklam Grup Başkanlığına bağlı Proje ve Entegrasyon ekibine takdim edildi. Kanal D bu yıl Felis’ten “En İyi Markalı İçerik Uygulaması (Senaryolu)” kategorisinde ödül alan tek televizyon kanalı unvanının da sahibi oldu.