Kanal D muhabirinin acı günü... Kahramanmaraş'taki depremlerde ailesinden 10 kişiyi kaybetti

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Kanal D muhabiri İbrahim Konar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 depremde ailesinden 10 kişiyi kaybetti. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Konar, "Hepimizin başı sağolsun. Kahramanmaraşlılar adına CNN TÜRK-Kanal D ailesine teşekkür ederiz. Büyük bir acı ülke adına, kolay bir şey değil. Cumhuriyet tarihinden itibaren böyle bir şey görülmemiş. Birçok depreme gittik, ilk kez ne yazık ki kendi ailem için çalışmayı sürdürdüm. Peş peşe 7 cenazeyi çıkardık ne yazık ki. Amcamın ailesinden 7 kişi hayatını kaybetti, başka bir enkaz vardı orada da amcamın kızı yaşamını yitirdi. 2 kızları kurtarıldı. Oradan 5 yaşındaki yeğenimizi sağ çıkardı ekipler, onun mutluluğu inanılmaz. Tüm aile üyeleri peş peşe çıktı, onu görüyorsun inanamıyorsun" dedi.

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"İĞNEYLE KUYU KAZMAK DEYİM DEĞİL ARTIK GERÇEK"

Konar, "Ben hayatımda bu kadar birlik, beraberlik görmedim. Bir yeğenim bana 'Bu kadar plakayı ben ilk kez görüyorum' diyor. Görev başında olunca belki göremiyorsunuz ama ben o çırpınışta görünce inanamadım. İstanbul Motokuryeler Derneği arama-kurtarma ekipleri yeğenimi kurtardı. Gerçekten inanılmaz mücadele ettiler. İğneyle kuyu kazmak deyim değil artık gerçek. Cengiz Polat'ın kurtarılma hikayesini çektik, onun orada olduğunu biliyorlar. Öyle bir yoğun çalışma var ki" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ın ihtiyaçlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Konar, "Birileri keşke bunu sorsa diyoruz. Benim gözlemim; çadır, çadır, çadır. Ama kamp çadırı değil, ince çadırlar değil. Kahramanmaraşlılar bilir 12 Şubat Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtarılma günü. Kar bir düştüğü zaman Maraş'ın deli poyrazı ortaya çıkıyor. Hava şartları müsaade etti enkaz çalışmalarına. Hava güneşli ama buz gibi, buna şükür diyoruz" dedi.

Konar sözlerini "Bu binada oturan yakınlarımız var. Aleyna'yı değil ama komşularını tanıyorum. Aleyna'nın teyzesi inanamadı: Ekiplere tek tek soruyor. Madencilere buradan teşekkür ediyorum. Aleyna Ölmez mucizeyi bir kez daha gösterdi. Aklımız, fikrimiz enkaz bölgesinden. Az önce buraya gelirken komutanımız oraya köpekleri gönderdik dedi. Hala umut var. Köpekler canlı tespit yapacak" ifadeleriyle sonlandırdı.