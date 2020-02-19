Kanal D muhabirine polis şiddeti darp raporuyla belgelendi

Kanal D Haber Muhabiri Şevval Şirin, Esenyurt'taki okulda taciz iddialarıyla ilgili haberi yaparken kadın polisler tarafından zorla alıkonulmuştu. Yaşanan arbedede iki kadın polis, Şirin'i kollarından tutarak zorla okulun içerisine götürmüştü. Telefonu elinden alınan Şirin, zorla saatlerce bir odada tutuldu. Sadece okuldaki taciz iddialarını araştırmak için haber yapmak isteyen Şevval Şirin, yapılanlara sessiz kalamayarak iki kadın polisten şikayetçi oldu.

Görevli polisler eşliğinde Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürülürken Şirin'in darp edildiği doktor raporunda da ortaya çıktı. Raporda, "Her iki kolda hassasiyet, sıkmakla oluşturulduğu düşünülen kızarıklık, her iki el yüzeyinde tırnak izleri mevcut" olduğu yer aldı.

Öte yandan Şevval Şirin'in polisten şikayetçi olması üzerine iki kadın polis de darp edildiğini öne sürerek Kanal D Haber Muhabiri Şirin'den şikayetçi oldu.

GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN KINAMA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Esenyurt'ta okulda taciz iddialarını araştıran Şevval Şirin'e yapılan polis şiddetine sessiz kalmadı. Cemiyet'ten yapılan açıklamada, gerçekleşen olay kınandı.