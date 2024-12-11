Kanal D Haber sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri satan kişilere ulaştı

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Kanal D Haber ekibi sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri satan kişilere ulaştı. Satıcılar polise yakalanmamak için sahte içkileri yüzey temizleyici etiketiyle kargolara teslim edip müşterilere gönderiyormuş.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Yani, son günlerdeki ölümlerin arkasındaki haberlere yansıdığı gibi, yüzey temizleyici değil, sahte içkiymiş.

MEĞER GİZLEME YÖNTEMİYMİŞ

Herkes ilk bakışta öyle olduğunu düşünüyor ama aslında bu sadece bir gizleme yöntemi. Öyle ki o gerçeğe kanalda haber ulaştı. Sahte içkiyi beyaz bir bidonda yüzey temizleyici etiketiyle satıyorlar. Aynı cansız bedenin hemen yanı başında bulunan bu bidon gibi.

Son günlerde yüzey temizleyici içip öldü haberleri geliyor. Kağıthanedeki Mehmet Ergün gibi. Mehmet Ergün'ün ölümüne neden olduğu o yüzey temizleyicinin bidonu hala içeride duruyor. Bizim iletişime geçtiğimiz sahte içki satıcıları da işte benzer bir bidonun görselini bize atmıştı. İkisinin de üzerinde yüzey temizleyici yazıyor.

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YAKALANMAMAK İÇİN KAPIDA ÖDEME İSTENİYOR

Sahte içki satanlar Türkiye'nin 81 ilindeki kişilere hedef alıyor. Dolayısıyla da kargo firmalarını kullanması gerekiyor. O bidonları yüzey temizleyici adı altında kargolara veriyor. Üstelik yakalanmamak için de kapıda ödeme talep ediyorlar.