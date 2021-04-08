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Gündem
Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Kanadından vurulan leylek tedaviye alındı

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Kanadından vurulan leylek tedaviye alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, jandarma ekiplerince İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sol kanadından silahla yaralandığı belirlenen leylek tedaviye alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyaka köyü yakınlarında faaliyet dönüşü yolda yaralı bir leylek buldu. Ekiplerin kontrol ettiği leyleğin sol kanadında silah yarası tespit edildi. Leyleği Suşehri ilçe merkezine getiren jandarma ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim etti. Aç olan leylek burada ekipler tarafından beslenerek, tedaviye alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri duyarlılığından dolayı jandarmaya teşekkür etti.

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