Kanadından vurulan leylek tedaviye alındı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyaka köyü yakınlarında faaliyet dönüşü yolda yaralı bir leylek buldu. Ekiplerin kontrol ettiği leyleğin sol kanadında silah yarası tespit edildi. Leyleği Suşehri ilçe merkezine getiren jandarma ekipleri, İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim etti. Aç olan leylek burada ekipler tarafından beslenerek, tedaviye alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri duyarlılığından dolayı jandarmaya teşekkür etti.

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