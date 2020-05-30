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Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 30.05.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Kanadı kırık karabatak tedaviye alındı

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Kanadı kırık karabatak tedaviye alındı
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AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, vatandaşlar tarafından doğada kanadı kırık halde bulunan karabatak, tedaviye alındı.

Sinanpaşa'da bir grup vatandaş tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan karabatak, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teslim edilen karabatak, daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) getirildi.

Burada görevli veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan karabatağın sol kanadının kırık olduğu belirlendi. Merkezde bir süre devam edecek tedavisi ve rehabilitasyon sürecinin ardından karabatağın doğal yaşam alanına yeniden bırakılacağı belirtildi.

 

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