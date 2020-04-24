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Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 24.04.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Kanadı kırık ebabili, tedavi ettirdi

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Kanadı kırık ebabili, tedavi ettirdi
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Ümit Arslan (31), yolda bulduğu sol kanadı kırık ebabili tedavi ettirip, koruma altına aldı.

Sandıklı ilçesi Kozvan köyünde yaşayan Ümit Arslan, yol üzerinde çırpınan ebabili gördü. Arslan, sol kanadının kırık olduğunu fark ettiği kuşu, kutu içinde veteriner kliniğine götürdü. Kuşun kırık olan sol kanadı, veteriner hekim tarafından sabitlenerek sarıldı.

Ümit Arslan, korumasına aldığı ebabili, iyileştikten sonra bulduğu bölgede doğaya salacağını söyledi. Veteriner hekim Öztekin Vural da “Kırılan kanadı, altını sabitleyerek sardık. Yaklaşık 10 gün içerisinde iyileşecek" dedi

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