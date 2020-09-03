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Gündem
Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Kanadı kırık arı şahinine tedavi

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Kanadı kırık arı şahinine tedavi
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TUNCELİ'de, dağlık alanda kanadı kırık bulunan arı şahini, 3 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda, 3 ay önce köylüler tarafından kanadı kırık bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kırık kanadına veteriner hekim tarafından operasyon yapılan arı şahini, iyileşti. Tedavisi tamamlanan arı şahini, Dağa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.

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