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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kanadalı genç ölü bulundu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Kanadalı genç ölü bulundu
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İstanbul Fatih’te, dün sabaha karşı 03.50’de, bir ihbar üzerine polis Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak Numara 2’deki binanın merdivenlerinde bir kadının cansız bedenini buldu.

Vücudunda darp, ateşli ya da kesici alet izi bulunmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, Kanadalı Nadia Paige Alejandra Sepulveda (20) olduğunu belirlediği kadının 3 numaralı daireye gelip gittiğini belirledi ve dairedeki Cezayirli Mehdi S., Sami B. ve İdris R.’yi gözaltına aldı. Mehdi S., Sepulveda’nın eski erkek arkadaşı olduğunu, gece yarısı eve geldiğini, erkek arkadaşları olması nedeniyle içeri almadığını, ilerleyen saatlerde dışarı çıktığında apartman içindeki pencere koluna hırkayla asılı olarak gördüğünü, hırkayı kurtarınca merdivene düştüğünü öne sürdü.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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