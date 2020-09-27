Kanadalı genç ölü bulundu

Vücudunda darp, ateşli ya da kesici alet izi bulunmayan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, Kanadalı Nadia Paige Alejandra Sepulveda (20) olduğunu belirlediği kadının 3 numaralı daireye gelip gittiğini belirledi ve dairedeki Cezayirli Mehdi S., Sami B. ve İdris R.’yi gözaltına aldı. Mehdi S., Sepulveda’nın eski erkek arkadaşı olduğunu, gece yarısı eve geldiğini, erkek arkadaşları olması nedeniyle içeri almadığını, ilerleyen saatlerde dışarı çıktığında apartman içindeki pencere koluna hırkayla asılı olarak gördüğünü, hırkayı kurtarınca merdivene düştüğünü öne sürdü.