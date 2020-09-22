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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 10:35 | Son Güncelleme:

Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti

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Kanada'dan Erbaa'ya kargoyla uyuşturucu getirtti
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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Kanada'dan kargo ile ilçeye uyuşturucu getirttiği belirlenen S.K. gözaltına alındı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta Kanada'dan Erbaa ilçesinde yaşayan S.K.'ye kargo ile uyuşturucu gönderildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, S.K.'nin evine operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Hernandez' ile arama yapıldı. Aramalarda 65 gram esrar, 61,93 gram likit esrar, 43,89 gram skunk, 1 hassas terazi ve 1 öğütücü ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan S.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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