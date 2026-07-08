Kanada ve Finlandiya görüşmeleri

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı belirtilerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak NATO’nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu ancak bunun ‘Transatlantik Bağın’ yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti” denildi. Stubb ile görüşmesine ilişkin de “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Güvenlik Stratejisi’ne Türkiye’nin potansiyel katkısının görmezden gelinmemesinin önemli olduğunu, Avrupa’da istikrar ve güvenliğin temini için Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu çalışmaların NATO’yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması gerektiğini vurguladı” açıklaması yapıldı.

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