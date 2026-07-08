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Kanada ve Finlandiya görüşmeleri

Güncelleme Tarihi:

#NATO Zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mark Carney
Kanada ve Finlandiya görüşmeleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ı Beştepe’de kabul etti.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada kabulde Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı belirtilerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak NATO’nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğumuzu ancak bunun ‘Transatlantik Bağın’ yerini alamayacağını, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği’nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini belirtti” denildi. Stubb ile görüşmesine ilişkin de “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Güvenlik Stratejisi’ne Türkiye’nin potansiyel katkısının görmezden gelinmemesinin önemli olduğunu, Avrupa’da istikrar ve güvenliğin temini için Avrupa Birliği’nin ortaya koyduğu çalışmaların NATO’yu tamamlayıcı bir nitelik taşıması gerektiğini vurguladı” açıklaması yapıldı.     

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Kanada ve Finlandiya görüşmeleri

      

 

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#NATO Zirvesi#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Mark Carney

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