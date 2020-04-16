Kanada Konsolosluğu Nerededir? Kanada Konsolosluğu Adresi, Telefon Numarası Ve İletişim Bilgileri

Kanada konsolosluğu yıllardır ülkemizde hizmet veren konsolosluklardan biridir. Kanada ülkesine vize veya diğer işlemleriniz için bu konsolosluk aracılı ile işlem yapabilirsiniz. Kanada konsolosluğu ülkemizde yıllardan beridir bulunan konsolosluklardan birisidir. Konsolosluk sadece Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir.

Kanada konsolosluğu girişinde uyulması gereken bazı kurallar vardır. Konsolosluğa girerken herhangi bir kayıt cihazı, ateşli silah, bilgisayar, kamera, elektronik olan her kablosuz cihaz ile giriş yasaktır.

Kanada Konsolosluğu Nerededir?

Kanada konsolosluğu İstanbul'un Levent ilçesinde yer almaktadır.

Kanada Konsolosluğu Adresi

Kanada Konsolosluğu Adres Bilgileri;

Levent, 209 Büyükdere Caddesi 4 İstanbul TR, Tekfen Tower No:4, 34394

Kanada Konsolosluğu Telefon Numarası

Telefon Numarası: 90 - 212 - 385 - 9700

Kanada Konsolosluğu İletişim Bilgileri

Kanada İstanbul konsolosluğunun e-mail ve fax iletişim bilgileri bulunmaktadır. İşte Kanada konsolosluğunun letişim bilgileri;

Fax Numarası: 90-212-357-1000

E-Mail: ISTBL-Consular@international.gc.ca

Kanada Konsolosluğu Çalışma Saatleri

Pazartesi: 08:30 - 12: 30

Cuma: 08:30 - 12: 30

Kanada konsolosluğu ayrıca ticari hizmetler için de ayrıca bir çalışma saatleri belirlemiştir. Kanada konsolosluğunun ticari hizmetler çalışma saatleri şu şekildedir;

Pazartesi : 08:30 - 12:00 , 12:30 - 15:15

Perşembe : 08:30 - 12:00 , 12:30 - 15:15

Cuma : 08:30 - 13:00

Kanada konsolosluğu resmi tatillerde ise hizmet vermemektedir.